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Динамо избавилось от футболиста, которого только купило

Андрей Трофимов
29 января, 21:47
Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес отправляется во второй испанский дивизион

Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Форвард Динамо Эрик Рамирес до конца сезона будет выступать за хихонский Спортинг – этот клуб занимает 12-е место во втором по силе дивизионе испанского футбола, Сегунде.

Арендное соглашение по Рамиресу уже подписано, сообщает LNE.

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Напомним, что лишь в июле Рамирес был куплен киевлянами за 1,75 млн евро у словацкого клуба ДАК, однако с тех пор отметился за Динамо всего одним голом в семи матчах.

Играл в Динамо Рамирес не постоянно, что и побудило его к мыслям о смене прописки.

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Добавим, что 23-летнего Рамиреса сватали в бельгийский Серкль Брюгге, владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Но венесуэлец предпочел вариант с Испанией.

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес / Фото: Instagram

Отметим, что на грани ухода из Динамо еще один форвард – Владислав Супряга. Того с правом выкупа арендует Сампдория.

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Луческу и Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"