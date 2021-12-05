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Форварда Динамо предложили российскому миллиардеру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 декабря, 16:51
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Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, который только в июле перешел в киевское Динамо, уже зимой может покинуть украинский клуб
Эрик Рамирес
Эрик Рамирес / Фото: YouTube Динамо Киев

Венесуэлец Эрик Рамирес, недавно забивший в ворота Бразилии, в киевском Динамо не блещет.

В июле он был куплен киевлянами за 1,75 млн евро у словацкого клуба ДАК, однако с тех пор отметился за Динамо всего одним голом.

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Как стало известно, уже зимой Динамо может с Рамиресом распрощаться. Не будем забывать, что к тому времени уже должен вернуться в строй Артем Беседин.

23-летний Рамирес и так не сильно доволен количеством игрового времени, а с возвращением в строй Беседина его может стать еще меньше.

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"Недовольный своим игровым временем в Киеве Рамирес был предложен бельгийскому клубу Серкль Брюгге, – сообщил у себя в Twitter венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес. – Впрочем, покинет ли он Динамо, пока не понятно".

Новичок киевлян Эрик Рамирес
Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стоит отметить, что Серкль Брюгге, куда сватают Рамиреса, переживает не лучшие времена – команда занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии. Но, засверкав там, игроки могут заработать хорошее предложение из Европы – эта перспектива может подкупить и Эрика.

Эрик Рамирес вскоре станет игроком Динамо. Фото: dac1904.sk
Эрик Рамирес вскоре станет игроком Динамо. Фото: dac1904.sk

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При этом владельцем клуба Серкль Брюгге является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, состояние которого оценивается в шесть миллиардов долларов. Ему же принадлежит ФК Монако.

Рыболовлев и князь Монако Альбер II

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11
Рух
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