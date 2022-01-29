Супряго, на вихід: скільки отримає Динамо

Стали відомі подробиці переходу чемпіона світу серед молоді Владислава Супряги з Динамо до італійської Сампдорії.
Він має відбутися ось-ось.
Як повідомляє італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра у Twitter, за оренду Супряги київський клуб отримає 500 тисяч євро. А викупити всі права на Владислава генуезці зможуть, заплативши додатково 7,5 млн. євро.
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Раніше ми писали, що на 21-річного Супрягу також претендує Базель.
Нагадаємо, Владислав відзначався високою результативністю в Дніпрі-1, але в Динамо, скільки шансів не давав йому Луческу, нападнику стабільно забивати не вдавалося.
"Він може розкритися в Європі. Динамо – не його команда", – говорила раніше колишня дівчина Супряги Даша Савіна, радячи йому покинути київський клуб.
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