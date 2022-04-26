Динамо – Боруссія Дортмунд: пряма відеотрансляція матчу

Динамо та Боруссія Дортмунд зіграють благодійний поєдинок

Сьогодні, 26 квітня, Динамо проведе четвертий благодійний поєдинок у рамках туру Match for peace. Підопічні Луческу битимуться проти дортмундської Боруссії.

Поєдинок відбудеться у Дортмунді на арені "Сигнал Ідуна Парк". Початок – о 19:00 за Києвом. На нашому сайті пройде пряма відеотрансляція матчу.

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Через війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, чемпіонат України пішов на паузу, а гравці втратили можливість працювати. Це дозволило Динамо вирушити у благодійний тур Європою.

Кияни провели вже три спаринги. Перші два виграли з однаковим рахунком 3:1 (проти Легії та Галатасарая), а потім розписали нульову нічию з Клужем.

Четвертий опонент у Динамо значно серйозніший, команда Луческу зіграє з віцечемпіоном Німеччини. Боруссія Дортмунд вже програла боротьбу за золото Бундесліги, поступившись у вихідні Баварії.

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При цьому команда Марко Розе, напевно, знову стане срібним призером, відрив від Байєра в 8 очок за три тури до фінішу дозволяє говорити про це. Зважаючи на відсутність турнірних завдань, "джмелі" можуть виставити наближений до основи склад на чолі з суперрезультативним Ерлінгом Голандом.

Всі отримані кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для розв'язання гуманітарних проблем через військову агресію Росії. Нагадаємо, що в рамках благодійного туру кияни також зіграють із Динамо Загреб 28 квітня.