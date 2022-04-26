Динамо – Боруссия Дортмунд: прямая видеотрансляция матча

Динамо и Боруссия Дортмунд сыграют благотворительный поединок

Сегодня, 26 апреля, Динамо проведет четвертый благотворительный поединок в рамках тура "Match for peace". Подопечные Луческу сразятся против дортмундской Боруссии.

Поединок состоится в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк". Начало – в 19:00 по Киеву. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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Из-за войны, которую Россия развязала против нашей страны, чемпионат Украины ушел на паузу, а игроки потеряли возможность работать. Это позволило Динамо отправиться в благотворительный тур по Европе.

Киевляне провели уже три спарринга. Первые два выиграли с одинаковым счетом 3:1 (против Легии и Галатасарая), а затем расписали нулевую ничью с Клужем.

Четвертый оппонент у Динамо куда серьезнее, команда Луческу сразится с вице-чемпионом Германии. Боруссия Дортмунд уже проиграла борьбу за золото Бундеслиги, уступив на выходных Баварии.

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При этом команда Марко Розе наверняка вновь станет серебряным призером, отрыв от Байера в 8 очков за три тура до финиша позволяет говорить об этом. Учитывая отсутствие турнирных задач, "шмели" могут выставить приближенный к основе состав во главе с суперрезультативным Эрлингом Холандом.

Все вырученные средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России. Напомним, что в рамках благотворительного тура киевляне также сыграют с Динамо Загреб 28 мая.