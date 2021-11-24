23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
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Десна --
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Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо без євровесни: Луческу назвав винних

Андрій Трофімов
24 листопада, 08:30
Кияни за тур до фінішу групового раунду ЛЧ втратили шанси на євровесну через свою поразку від Баварії та нічию Бенфіки з Барселоною. Це на совісті суддів, вважає Луческу

Луческу переконаний, що на Буяльскому був пенальті / Фото: Reuters

На думку Мірчі Луческу, Динамо б не програло Баварії 1:2 і зберегло шанси потрапити до 1/16 Ліги Європи, якби у першому таймі матчу з мюнхенцями за рахунку 0:1 турецький суддя Халіл Мелер призначив пенальті за фол на Віталії Буяльському.

Але рефері цього зробив.

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"На Буяльському був пенальті: якби його призначили і ми відкрили б рахунок, то картина на полі стала б точно іншою", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

"Повторюся, що гранди завжди користуються особливим ставленням з боку суддів, рефері їх захищають. Сьогодні ми вкотре в цьому переконалися. Ми не заслуговували на поразку", – додав головний тренер киян.

В останньому турі ЛЧ у групі Е, 8 грудня, зіграють Баварія – Барселона та Бенфіка – Динамо. Якщо Бенфіка переможе у Лісабоні, а Барселона не виграє у Мюнхені, то каталонці опиняться за бортом плей-оф Ліги чемпіонів.

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Динамо, незалежно від результатів цих матчів, залишиться на останній сходинці у групі.

Минулого сезону, нагадаємо, Динамо посіло третій рядок у своєму квартеті, випередивши Ференцварош, завдяки чому зуміло пробитися до євровесни.

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