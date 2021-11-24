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Вильярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
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Ювентус 0
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
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24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Мариуполь --
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Десна --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Динамо без евровесны: Луческу назвал виновных

Андрей Трофимов
24 ноября, 08:30
Киевляне за тур до финиша группового раунда ЛЧ потеряли шансы на евровесну вследствие своего поражения от Баварии и ничьей Бенфики с Барселоной. Это на совести судей, считает Луческу

Луческу уверен, что на Буяльском был пенальти / Фото: Reuters

По мнению Мирчи Луческу, Динамо бы не проиграло Баварии 1:2, а следовательно, сохранило бы шансы попасть в 1/16 Лиги Европы, если бы в первом тайме матча с мюнхенцами при счете 0:1 турецкий судья Халил Мелер назначил пенальти за фол на Виталии Буяльском.

Но рефери этого не сделал.

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"На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

"Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали поражения", – добавил главный тренер киевлян.

В последнем туре ЛЧ в группе Е, 8 декабря, сыграют Бавария – Барселона и Бенфика – Динамо. Если Бенфика победит в Лиссабоне, а Барселона не выиграет в Мюнхене, то каталонцы окажутся за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

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Динамо, независимо от результатов этих матчей, останется на последней строчке в группе.

В прошлом сезоне, напомним, Динамо заняло третью строчку в своем квартете, опередив Ференцварош, благодаря чему сумело пробиться в евровесну.

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