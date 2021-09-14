14 вересня 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 33’
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 31’
Барселона 0
Баварія 0
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Динамо – Бенфіка: стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
14 вересня, 21:07
У першому турі Ліги чемпіонів зустрінуться київське Динамо і португальська Бенфіка. Став відомий стартовий склад команди Луческу

Віктор Циганков вийде з перших хвилин в матчі проти Бенфіки / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо визначився зі стартовим складом на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Динамо Київ: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Де Пена, Шапаренко, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Шкурін

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Сьогодні київське Динамо приймає лісабонську Бенфіку в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00.

Слідкуйте за онлайном матчу Динамо – Бенфіка на нашому сайті.

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