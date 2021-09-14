Динамо – Бенфіка: стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів

14 вересня, 21:07

У першому турі Ліги чемпіонів зустрінуться київське Динамо і португальська Бенфіка. Став відомий стартовий склад команди Луческу