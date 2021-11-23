Динамо – Баварія та інші: розклад, трансляції та котирування матчів Ліги чемпіонів

Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images
До вашої уваги – розклад, котирування та оновлювані результати матчів вівторка в Лізі чемпіонів. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.
Динамо – Баварія: де дивитись матч
ВІВТОРОК, 23 ЛИСТОПАДА
Група E
19:45 Динамо – Баварія
Котирування: 8.70 – 5.40 – 1.37
22:00 Барселона – Бенфіка
Котирування: 1.69 – 4.15 – 5.00
Група F
19:45 Вільярреал – МЮ
Котирування: 2.75 – 3.40 – 2.69
22:00 Янг Бойз – Аталанта
Котирування: 3.95 – 3.95 – 1.89
Група G
22:00 Севілья – Вольфсбург
Котирування: 1.71 – 3.90 – 5.20
22:00 Лілль – Зальцбург
Котирування: 2.66 – 3.30 – 2.84
Група H
22:00 Мальме – Зеніт
Котирування: 4.20 – 3.80 – 1.89
22:00 Челсі – Ювентус
Котирування: 1.59 – 4.00 – 6.50
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