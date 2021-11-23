23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Баварія та інші: розклад, трансляції та котирування матчів Ліги чемпіонів

Олег Люлька
23 листопада, 11:41
У вівторок, 23 листопада, відбуваються вісім поєдинків п'ятого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубку, включаючи протистояння динамівців із Баварією

Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування та оновлювані результати матчів вівторка в Лізі чемпіонів. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч

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ВІВТОРОК, 23 ЛИСТОПАДА

Група E

19:45 Динамо – Баварія
Котирування: 8.70 – 5.40 – 1.37

22:00 Барселона – Бенфіка
Котирування: 1.69 – 4.15 – 5.00

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Група F

19:45 Вільярреал – МЮ
Котирування: 2.75 – 3.40 – 2.69

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22:00 Янг Бойз – Аталанта
Котирування: 3.95 – 3.95 – 1.89

Група G

22:00 Севілья – Вольфсбург
Котирування: 1.71 – 3.90 – 5.20

22:00 Лілль – Зальцбург
Котирування: 2.66 – 3.30 – 2.84

Група H

22:00 Мальме – Зеніт
Котирування: 4.20 – 3.80 – 1.89

22:00 Челсі – Ювентус
Котирування: 1.59 – 4.00 – 6.50

Матчі Ліги чемпіонів транслюються на платформі Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images