23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Бавария и другие: расписание, трансляции и котировки матчей Лиги чемпионов

Олег Люлька
23 ноября, 11:41
Во вторник, 23 ноября, проходят восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние динамовцев с Баварией

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей вторника в Лиге чемпионов. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.

Динамо – Бавария: где смотреть матч

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ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

Группа E

19:45 Динамо – Бавария
Котировки: 8.70 – 5.40 – 1.37

22:00 Барселона – Бенфика
Котировки: 1.69 – 4.15 – 5.00

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Группа F

19:45 Вильярреал – МЮ
Котировки: 2.75 – 3.40 – 2.69

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22:00 Янг Бойз – Аталанта
Котировки: 3.95 – 3.95 – 1.89

Группа G

22:00 Севилья – Вольфсбург
Котировки: 1.71 – 3.90 – 5.20

22:00 Лилль – Зальцбург
​​​​​​​Котировки: 2.66 – 3.30 – 2.84

Группа H

22:00 Мальме – Зенит
​​​​​​​Котировки: 4.20 – 3.80 – 1.89

22:00 Челси – Ювентус
​​​​​​​Котировки: 1.59 – 4.00 – 6.50

Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images