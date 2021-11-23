Динамо – Бавария и другие: расписание, трансляции и котировки матчей Лиги чемпионов

23 ноября, 11:41

Во вторник, 23 ноября, проходят восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние динамовцев с Баварией