Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо - Олександрія, центральний матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України київське Динамо зустрінеться з Олександрією. Матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Олександрія з відеоповторами голів.

ДИНАМО – ОЛЕКСАНДРІЯ

Як справи в УПЛ

Київське Динамо впевнено лідирує в українській Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу йдуть з мінімальними втратами, вони лише одного разу оступилися, зігравши внічию з Інгульця (1:1). Відрив "біло-синіх" від Шахтаря і Десни, які займають відповідно 2-е і 3-е місця, становить три очки.

Виступ Олександрії на старті чемпіонату став сюрпризом для вболівальників і експертів футболу. Команда напередодні нового сезону змінила головного тренер і оновить свій склад більш ніж на половину. Проте після семи турів "городяни" набрали 14 балів, зазнавши однієї поразки в чемпіонаті 0:1 від Миная. На рахунку підопічних Юрія Гури перемоги над фаворитами елітного дивізіону – Шахтарем і Зорею.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

Динамо і Олександрія у всіх турнірах провели між собою 28 матчів. На рахунку "біло-синіх" 21 перемога, у двох поєдинках сильнішими були "городяни". Нічийний рахунок був зафіксований в п'яти зустрічах. Різниця забитих пропущених м'ячів становить 67 – 16 на користь динамівців.

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Хто фаворит

Господарі поля безумовні фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.20, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

Динамо на виїзді обіграло Металіст 1925 з рахунком 2:0

Олександрія в "кіровоградському" дербі здобула перемогу над Інгульцем 1:0