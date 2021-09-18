18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сергій Шаховець
18 вересня, 11:39
18 вересня у Києві відбудеться центральний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Олександрія. Слідкуйте за матчем у нашому текстовому онлайні

Динамо - Олександрія, центральний матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України київське Динамо зустрінеться з Олександрією. Матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Олександрія з відеоповторами голів.

ДИНАМО – ОЛЕКСАНДРІЯ

Як справи в УПЛ

Київське Динамо впевнено лідирує в українській Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу йдуть з мінімальними втратами, вони лише одного разу оступилися, зігравши внічию з Інгульця (1:1). Відрив "біло-синіх" від Шахтаря і Десни, які займають відповідно 2-е і 3-е місця, становить три очки.

Виступ Олександрії на старті чемпіонату став сюрпризом для вболівальників і експертів футболу. Команда напередодні нового сезону змінила головного тренер і оновить свій склад більш ніж на половину. Проте після семи турів "городяни" набрали 14 балів, зазнавши однієї поразки в чемпіонаті 0:1 від Миная. На рахунку підопічних Юрія Гури перемоги над фаворитами елітного дивізіону – Шахтарем і Зорею.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

Динамо і Олександрія у всіх турнірах провели між собою 28 матчів. На рахунку "біло-синіх" 21 перемога, у двох поєдинках сильнішими були "городяни". Нічийний рахунок був зафіксований в п'яти зустрічах. Різниця забитих пропущених м'ячів становить 67 – 16 на користь динамівців.

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Хто фаворит

Господарі поля безумовні фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.20, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

Динамо на виїзді обіграло Металіст 1925 з рахунком 2:0

Олександрія в "кіровоградському" дербі здобула перемогу над Інгульцем 1:0

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