Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамо - Александрия, центральный матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины киевское Динамо встретится с Александрией. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:30.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Александрия с видеоповторами голов.

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ

Как дела в УПЛ

Киевское Динамо уверенно лидирует в украинской Премьер-лиге. Подопечные Луческу идут с минимальными потерями, они лишь однажды оступились, сыграв вничью с Ингульцем (1:1). Отрыв "бело-синих" от Шахтера и Десны, которые занимают соответственно 2-е и 3-е места, составляет три очка.

Выступление Александрии на старте чемпионата стало сюрпризом для болельщиков и экспертов футбола. Команда накануне нового сезона сменила главного тренер и оновила свой состав более чем на половину. Тем не менее после семи туров "горожане" набрали 14 баллов, потерпев одно поражение в чемпионате 0:1 от Миная. На счету подопечных Юрия Гуры победы над фаворитами элитного дивизиона – Шахтером и Зарей.

Турнирная таблица

История противостояния

Динамо и Александрия во всех турнирах провели между собой 28 матчей. На счету "бело-синих" 21 победа, в двух поединках сильнее были "горожане". Ничейный счет был зафиксирован в пяти встречах. Разница забитых пропущенных мячей составляет 67 – 16 в пользу динамовцев.

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Кто фаворит

Хозяева поля безусловные фавориты сегодняшнего матча. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.20, на победу Металлиста 1925 – 10.50. Эксперты предрекают победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.

Прошлый тур

Динамо на выезде обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0

Александрия в "кировоградском" дерби одержала победу над Ингульцом 1:0