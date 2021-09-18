18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

Сергей Шаховец
18 сентября, 11:39
18 сентября в Киеве состоится центральный поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги Динамо – Александрия. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Динамо - Александрия, центральный матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины киевское Динамо встретится с Александрией. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:30.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Александрия с видеоповторами голов.

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ

Как дела в УПЛ

Киевское Динамо уверенно лидирует в украинской Премьер-лиге. Подопечные Луческу идут с минимальными потерями, они лишь однажды оступились, сыграв вничью с Ингульцем (1:1). Отрыв "бело-синих" от Шахтера и Десны, которые занимают соответственно 2-е и 3-е места, составляет три очка.

Выступление Александрии на старте чемпионата стало сюрпризом для болельщиков и экспертов футбола. Команда накануне нового сезона сменила главного тренер и оновила свой состав более чем на половину. Тем не менее после семи туров "горожане" набрали 14 баллов, потерпев одно поражение в чемпионате 0:1 от Миная. На счету подопечных Юрия Гуры победы над фаворитами элитного дивизиона – Шахтером и Зарей.

Турнирная таблица

История противостояния

Динамо и Александрия во всех турнирах провели между собой 28 матчей. На счету "бело-синих" 21 победа, в двух поединках сильнее были "горожане". Ничейный счет был зафиксирован в пяти встречах. Разница забитых пропущенных мячей составляет 67 – 16 в пользу динамовцев.

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Кто фаворит

Хозяева поля безусловные фавориты сегодняшнего матча. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.20, на победу Металлиста 1925 – 10.50. Эксперты предрекают победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.

Прошлый тур

Динамо на выезде обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0

Александрия в "кировоградском" дерби одержала победу над Ингульцом 1:0

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