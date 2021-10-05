6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Дикість українського футболу. Фанати смажили сосиски на трибунах легендарного стадіону

Андрій Трофімов
5 жовтня, 10:41
Вболівальники львівських Карпат влаштували пікнік на стадіоні "Україна" під час матчу чемпіонату Другої ліги

Пікнік під час футбольного матчу

У матчі 11 туру Другої ліги зустрілися команди, які ведуть боротьбу за підвищення у класі. У Львові Карпати приймали столичний Лівий берег.

Читайте також: Собака стала героєм матчу чемпіонату України: курйозне відео

Реклама

Господарі поля здобули перемогу – 2:0 і вийшли на друге місце в групі. У Карпат – 24 очка, у Лівого берега – 27.

Але не тільки цим привернув до себе увагу матч. А дикою поведінкою фанатів. Вони сплутали легендарний стадіон "Україна" з майданчиком для барбекю.

Прямо на трибунах уболівальники смажили сосиски і пили пиво. Цікаво, куди дивилася охорона, коли вони тягли на стадіон мангал.

Реклама

Нагадаємо, що дикість на українських матчах зашкалює. Не так давно матч 8-го туру УПЛ між Динамо і Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.

Реклама
Реклама