Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

Оксана Зубковська стала першою у стрибках в довжину / Фото: Getty Images

Недільний день змагань на Паралімпійських іграх Україна почала з двох золотих медалей. Потім наші атлети взяли ще сім нагород.

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Всі медалісти України на Паралімпіаді 29 серпня

ЗОЛОТО

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Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину)

(легка атлетика, стрибки у довжину) Роман Полянський (академічне веслування, 2000 м)

СРІБЛО

Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра)

(легка атлетика, штовхання ядра) Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг)

(пауерліфтинг, до 79 кг) Андрій Трусов (плавання, 400 м вільним стилем)

(плавання, 400 м вільним стилем) Денис Остапенко (плавання, 50 м на спині)

(плавання, 50 м на спині) Ілля Яременко (плавання, 50 вільним стилем)

БРОНЗА

Олександр Назаренко (дзюдо, 90 кг)

(дзюдо, 90 кг) Максим Веракса (плавання, 50 м вільним стилем)

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