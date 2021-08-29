Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

Оксана Зубковська стала першою у стрибках в довжину / Фото: Getty Images
Недільний день змагань на Паралімпійських іграх Україна почала з двох золотих медалей. Потім наші атлети взяли ще сім нагород.
Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпіади-2020 в Токіо
Всі медалісти України на Паралімпіаді 29 серпня
- Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину)
- Роман Полянський (академічне веслування, 2000 м)
- Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра)
- Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг)
- Андрій Трусов (плавання, 400 м вільним стилем)
- Денис Остапенко (плавання, 50 м на спині)
- Ілля Яременко (плавання, 50 вільним стилем)
- Олександр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
- Максим Веракса (плавання, 50 м вільним стилем)
Читайте також: Підривав, убивав, сів на 84 роки! Іспанський терорист бореться за медалі Паралімпіади