29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

Любомир Луканюк
29 серпня, 15:08
Сьогодні українські паралімпійці завоювали у Токіо дві золоті, п'ять срібних і дві бронзові нагороди. Чемпіонами Ігор-2020 стали Оксана Зубковська і Роман Полянський

Оксана Зубковська стала першою у стрибках в довжину / Фото: Getty Images

Недільний день змагань на Паралімпійських іграх Україна почала з двох золотих медалей. Потім наші атлети взяли ще сім нагород.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпіади-2020 в Токіо

Всі медалісти України на Паралімпіаді 29 серпня

ЗОЛОТО

Реклама
  • Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину)
  • Роман Полянський (академічне веслування, 2000 м)

СРІБЛО

  • Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра)
  • Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг)
  • Андрій Трусов (плавання, 400 м вільним стилем)
  • Денис Остапенко (плавання, 50 м на спині)
  • Ілля Яременко (плавання, 50 вільним стилем)

БРОНЗА

  • Олександр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
  • Максим Веракса (плавання, 50 м вільним стилем)

Читайте також: Підривав, убивав, сів на 84 роки! Іспанський терорист бореться за медалі Паралімпіади

Реклама