Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

Оксана Зубковская стала первой в прыжках в длину / Фото: Getty Images

Воскресный соревновательный день на Паралимпийских играх Украина начала с двух золотых медалей. Потом наши атлеты взяли еще семь наград.

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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 29 августа

ЗОЛОТО

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Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину)

(легкая атлетика, прыжки в длину) Роман Полянский (академическая гребля, 2000 м)

СЕРЕБРО

Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра)

(легкая атлетика, толкание ядра) Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)

(пауэрлифтинг, до 79 кг) Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем)

(плавание, 400 м вольным стилем) Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине)

(плавание, 50 м на спине) Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем)

БРОНЗА

Александр Назаренко (дзюдо, 90 кг)

(дзюдо, 90 кг) Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем)

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