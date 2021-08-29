29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

Любомир Луканюк
29 августа, 15:08
Сегодня украинские паралимпийцы завоевали в Токио две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Чемпионами Игр-2020 стали Оксана Зубковская и Роман Полянский

Оксана Зубковская стала первой в прыжках в длину / Фото: Getty Images

Воскресный соревновательный день на Паралимпийских играх Украина начала с двух золотых медалей. Потом наши атлеты взяли еще семь наград.

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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 29 августа

ЗОЛОТО

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  • Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину)
  • Роман Полянский (академическая гребля, 2000 м)

СЕРЕБРО

  • Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра)
  • Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)
  • Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем)
  • Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине)
  • Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем)

БРОНЗА

  • Александр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
  • Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем)

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