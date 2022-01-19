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Дев'ять років за згвалтування. Спадкоємець Пеле отримав тюремний строк

Сергій Шаховець
19 січня, 23:09
Екс-форвард збірної Бразилії Робіньо наступні дев'ять років свого життя проведе у в'язниці

Робіньо сяде у в'язницю на 9 років / Фото: Getty Images

Вихованець бразильського Сантоса, якому пророкували славу Короля футболу Пеле, отримав дев'ять років ув'язнення, повідомляє O Globo.

Ще у 2013 році тоді ще гравець Мілана та ще п'ятеро чоловіків напоїли та згвалтували 22-річну дівчину з Албанії. У 2017 році бразилець був заочно засуджений в Італії на дев'ять років за групове згвалтування. Тоді вирок не набув чинності, оскільки адвокати бразильця подали апеляцію.

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Тепер же їхня апеляція була відхилена, а вирок затверджений.

Робінью. Фото: santosfc.com.br

Наразі екс-зірка світового футболу проживає у Бразилії. За чинними законами країни, уряд не практикує видачу злочинців іншим державам. Італійський суд хоче добитися того, щоб він відбув тюремний строк у Південній Америці.

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Останнім клубом, за який грав Робіньо, був його рідний Сантос, який він залишив у жовтні 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що одноклубника Олександра Зінченка Бенжамена Менді, якого звинувачують за семи епізодами, пов'язаним із згвалтуваннями, перевели з в'язниці у Ліверпулі у в'язницю суворого режиму у Манчестері.

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Менді, Зінченко і в'язниця Манчестера / Фото: Getty Images