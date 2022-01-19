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Девять лет за изнасилование. Наследник Пеле получил тюремный срок

Сергей Шаховец
19 января, 23:09
Экс-форвард сборной Бразилии Робиньо следующие девять лет своей жизни проведет в тюремном заключении

Робиньо сядет в тюрьму на 9 лет / Фото: Getty Images

Воспитанник бразильского Сантоса, которому прочили славу Короля футбола Пеле, получил девять лет заключения, сообщает O Globo.

Еще в 2013 году тогда еще игрок Милана и еще пятеро мужчин напоили и изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. В 2017 году бразилец был заочно осужден в Италии на девять лет за групповое изнасилование. Тогда приговор не вступил в силу, так как адвокаты бразильца подали апелляцию.

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Теперь же их апелляция была отклонена, а приговор утвержден.

Робиньо. Фото: santosfc.com.br

Сейчас экс-звезда мирового футбола проживает в Бразилии. По действующим законам страны, правительство не практикует выдачу преступников другим государствам. Итальянский суд хочет добиться того, чтобы он отбыл тюремный срок в Южной Америке.

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Последним клубом, за который играл Робиньо был его родной Сантос, который он покинул в октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали, что одноклубника Александра Зинченко Бенжамена Менди, обвиняемого по семи эпизодам, связанным с изнасилованиями, перевели из тюрьмы в Ливерпуле в тюрьму строгого режима в Манчестере.

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Менди, Зинченко и тюрьма Манчестера / Фото: Getty Images