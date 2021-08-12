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Девід Хей: "Я повернуся, щоб навчити Фурньє боксувати"

Сергій Шаховець
12 серпня, 12:52
Британський супертяж вирішив відновити кар'єру професійного боксера заради поєдинку проти Джо Фурньє

/ Фото: sport24.ru

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей повернеться на ринг проти Джо Фурньє в наступному місяці, повідомляє Sky Sports. Боксерський поєдинок відбудеться в Staples Center у Лос-Анджелесі 11 вересня.

Останній раз Девід Хей проводив бій у 2018 році, коли його переміг Тоні Беллью. 40-річний боксер повернеться на ринг через три роки після оголошення про завершення кар'єри.

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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі погодився на восьмираундовий бій в Staples Center в Лос-Анджелесі 11 вересня.

Девід Хей / Фото: Инстаграм

"Це не повернення, це про те, щоб навчити Джо Фурньє рівню боксерської гри" – сказав Хей.

"Я був чемпіоном світу в суперважкій вазі лише 10 років тому. Мені всього 40 років. Джо помиляється. Чемпіони народжуються, а не купуються", – заявив британський боксер.

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Володимир Кличко vs Девід Хей / Фото: Getty Images

Пік кар'єри Хея припав на 2009 рік, коли він виграв титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі, перемігши Миколу Валуєва.

Олександр Усик і Дерек Чісора / Фото: Reuters

38-річний Джо Фурньє дебютував у професійному боксі в 2015 році. З того часу він провів 9 поєдинків, в яких він здобув 9 перемог.

Джо Фурнье

Девід Хей провів 32 поєдинки на професійному рингу, в яких здобув 28 перемог і зазнав 4 поразки. Британець був володарем чемпіонських поясів WBC, WBA, WBO, The Ring.

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