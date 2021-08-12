Дэвид Хэй: "Я вернусь, чтобы научить Фурнье боксировать"

Дэвид Хэй / Фото: sport24.ru

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй вернется на ринг против Джо Фурнье в следующем месяце, сообщает Sky Sports. Боксерский поединок состоится в Staples Center в Лос-Анджелесе 11 сентября.

Последний раз Дэвид Хэй ​​проводил бой в 2018 году, когда его победил Тони Беллью. 40-летний боксер вернется на ринг через три года после объявления о завершении карьеры.

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе согласился на восьмираундовый бой в Staples Center в Лос-Анджелесе 11 сентября.

Дэвид Хэй / Фото: Инстаграм

"Это не возвращение, это о том, чтобы научить Джо Фурнье уровням боксерской игры" – сказал Хэй.

"Я был чемпионом мира в супертяжелом весе всего 10 лет назад. Мне всего 40 лет. Джо заблуждается. Чемпионы рождаются, а не покупаются", – заявил британский боксер.

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Владимир Кличко vs Дэвид Хэй / Фото: Getty Images

Пик карьеры Хэя пришелся на 2009 год, когда он выиграл титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, победив Николая Валуева.

Александр Усик, Дерек Чисора, Дэвид Хэй / Фото: Reuters

38-летний Джо Фурнье дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. С этого времени он провел 9 поединков, в которых он одержал 9 побед.

Джо Фурнье

Дэвид Хэй провел 32 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения. Британец был обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, WBO, The Ring.