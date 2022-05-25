28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
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Уельс --
1 червня 21:45
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Україна --
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Чехія --
Швейцарія --
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Іспанія --
Португалія --
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Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
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Діти не забудуть початок війни. Дружина Усика опублікувала фото зі сховища

Сергій Шаховець
25 травня, 14:13
Катерина Усик поділилася знімками з початку війни, коли сім'я ховалась від російських снарядів у бомбосховищі

Діти Усика не забудуть злочини Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Три місяці продовжується військова агресія Російської Федерації проти України. Загарбники щодня завдають ракетних та артилерійських ударів по мирним громадянам.

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Дружина Олександра Усика Катерина опублікувала в Instagrаm колаж зі знімків, зроблених три місяці тому. Там діти чемпіона світу ховаються від російських обстрілів у підвалі.

"Діти цього не забудуть ніколи! 25 лютого, три місяці тому, коли ми думали, що все незабаром закінчиться.

Максимум тиждень... сильний народ і сильний дух!", – підписала знімки Катерина Усик.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Подвір'я українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.

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