Діти не забудуть початок війни. Дружина Усика опублікувала фото зі сховища

Діти Усика не забудуть злочини Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Три місяці продовжується військова агресія Російської Федерації проти України. Загарбники щодня завдають ракетних та артилерійських ударів по мирним громадянам.

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Дружина Олександра Усика Катерина опублікувала в Instagrаm колаж зі знімків, зроблених три місяці тому. Там діти чемпіона світу ховаються від російських обстрілів у підвалі.

"Діти цього не забудуть ніколи! 25 лютого, три місяці тому, коли ми думали, що все незабаром закінчиться. Максимум тиждень... сильний народ і сильний дух!", – підписала знімки Катерина Усик.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Подвір'я українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.