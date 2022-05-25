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Дети не забудут начало войны. Жена Усика опубликовала фото из убежища

Сергей Шаховец
25 мая, 14:13
Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны, когда семья пряталась от российских снарядов в бомбоубежище

Дети Усика не забудут преступления России / Фото: Коллаж: Сегодня

Три месяца продолжается военная агрессия Российской Федерации против Украины. Захватчики ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по мирным гражданам.

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Супруга Александра Усика Екатерина опубликовала в Instagrаm коллаж из снимков, сделанных три месяца назад. На них дети чемпиона мира прячутся от российских обстрелов в подвале.

"Дети этого не забудут никогда! 25 февраля, три месяца назад, когда мы думали, что все скоро закончится.

Максимум неделя…сильный народ и сильный дух!", – подписала снимки Екатерина Усик.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик и его семья стали жертвами оккупации российскими захватчиками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.

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