Діти Мессі співають на честь перемоги батька: більш милого відео ви ще не бачили

Вперше з 1993 року збірна Аргентини виграла Кубок Америки. На честь цієї перемоги діти Ліонеля Мессі заспівали пісню, а сам гравець поспілкувався з сім'єю прямо з футбольного поля

Сини Мессі радіють, що батько виграв кубок / Фото: Instagram

Збірна Аргентини стала переможцем Кубка Америки! У фінальному матчі на "Маракані" аргентинці обіграли Бразилію – 1:0.

Після матчу дружина аргентинського нападника Ліонеля Мессі виклала в Instagram миле відео. Антонелла Рокуццо показала, як їхні діти емоційно співають на честь перемоги збірної Аргентини. Пара виховує трьох синів – Тьяго, Матео і Чіро.

До речі, сам Ліонель відразу після нагородження подзвонив додому і по відеозв'язку спілкувався з рідними.

У 7 матчах Кубка Америки Мессі забив 4 голи і зробив 5 результативних передач, ставши кращим гравцем турніру. До цього матчу Ліонель тричі зі збірною поступався у фіналах Кубка Америки. Це його перший значимий трофей зі збірною.