Дети Месси поют в честь победы отца: более милого видео вы еще не видели

Впервые с 1993 года сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. В честь этой победы дети Лионеля Месси спели песню, а сам игрок пообщался с семьей прямо с футбольного поля

Сыновья Месси рады, что отец выиграл кубок / Фото: Instagram

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки! В финальном матче на "Маракане" аргентинцы обыграли Бразилию – 1:0.

После матча жена аргентинского нападающего Лионеля Месси выложила в Instagram милое видео. Антонелла Рокуццо показала, как их дети эмоционально поют в честь победы сборной Аргентины. Пара воспитывает троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.

Кстати, сам Лионель сразу после награждения позвонил домой по видеосвязи и общался с родными.

В 7 матчах Кубка Америки Месси забил 4 гола и сделал 5 голевых передач, став лучшим игроком турнира. До этого матча Лионель трижды со сборной уступал в финалах Кубка Америки. Это его первый значимый трофей со сборной.