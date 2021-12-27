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Десна йде на дно! Ще один лідер залишив команду через борги

Олександр Трикіша
27 грудня, 19:23
Чернігівська Десна може не дожити до кінця цього сезону. Судячи з останніх новин навколо команди, навесні грати не буде нікому

Владислав Калітвінцев покинув Десну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Черговою втратою Десни став Владислав Калітвінцев. Футболіст розірвав контракт із клубом через заборгованості по зарплатні.

Калітвінцев був кращим асистентом Десни в осінній частині сезону. На рахунку Влада чотири точні передачі та три голи, пише footboom.

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Владислав Калитвінцев. Фото: ФК Десна

Нагадаємо, раніше команду покинув Андрій Тотовицький, який із місячною зарплатою у 30 тисяч доларів стане найоплачуванішим гравцем в історії Колоса.

Крім цього, Філіп Будковський залишив Десну у статусі вільного агента, розірвав контракт із чернігівським клубом Владлен Юрченко, близький до відходу Леван Арвеладзе, а також закінчується строк оренди у Сергія Болбата.

Зазначимо, що на зимову перерву Десна пішла на сьомому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від зони єврокубків на 11 балів.

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