Десна – Дніпро-1: відео голів та огляд матчу УПЛ

Десна виявилася сильнішою за Дніпро-1 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в Чернігові відбувся матч 4 туру чемпіонату України. У видовищному поєдинку Десна переграла Дніпро-1 .

У першому таймі господарі контролювали гру і вийшли вперед. Безбородько вдало замкнув навіс Калитвинцева з флангу. Однак основні події почалися після перерви.

Уже до середини другого тайму Дніпро-1 залишився в істотному меншості. Спочатку Ді Франко отримав другу жовту картку, а потім Пихальонок вирішив висловити свої думки Катерині Монзуль. Арбітрині це, судячи з усього, не сподобалося і Олександр побачив перед собою пряму червону картку.

Однак саме в такій ситуації гості і забили. Після дальнього закидання з глибини Довбик втік сам на сам з воротарем господарів і перекинув його. Однак втримати нічию у дніпрян не вийшло багато в чому через свого кіпера.

Читайте також: Розклад трансляцій і інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

За п'ять хвилин до кінця зустрічі Паст не зміг зафіксувати в руках м'яч після удару головою від Завійського і запустив його собі в ворота. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів поєдинку в Чернігові:

30 хвилина. Гол Дениса Безбородька

59 хвилина. Вилучення Франциско Ді Франко

Реклама

75 хвилина. Вилучення Олександра Пихальонка

78 хвилина. Гол Артема Довбика

86 хвилина. Гол Тараса Завійського

ОГЛЯД МАТЧУ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ