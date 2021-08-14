Десна – Дніпро-1: відео голів та огляд матчу УПЛ

Десна виявилася сильнішою за Дніпро-1 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні в Чернігові відбувся матч 4 туру чемпіонату України. У видовищному поєдинку Десна переграла Дніпро-1 .
У першому таймі господарі контролювали гру і вийшли вперед. Безбородько вдало замкнув навіс Калитвинцева з флангу. Однак основні події почалися після перерви.
Уже до середини другого тайму Дніпро-1 залишився в істотному меншості. Спочатку Ді Франко отримав другу жовту картку, а потім Пихальонок вирішив висловити свої думки Катерині Монзуль. Арбітрині це, судячи з усього, не сподобалося і Олександр побачив перед собою пряму червону картку.
Однак саме в такій ситуації гості і забили. Після дальнього закидання з глибини Довбик втік сам на сам з воротарем господарів і перекинув його. Однак втримати нічию у дніпрян не вийшло багато в чому через свого кіпера.
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За п'ять хвилин до кінця зустрічі Паст не зміг зафіксувати в руках м'яч після удару головою від Завійського і запустив його собі в ворота. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів поєдинку в Чернігові:
30 хвилина. Гол Дениса Безбородька
59 хвилина. Вилучення Франциско Ді Франко
75 хвилина. Вилучення Олександра Пихальонка
78 хвилина. Гол Артема Довбика
86 хвилина. Гол Тараса Завійського
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