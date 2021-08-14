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Десна – Днепр-1: видео голов и обзор матча УПЛ

Анатолий Дерека
14 августа, 22:50
Черниговская команда вырвала победу у команды Игоря Йовичевича, которая доигрывала вдевятером

Десна оказалась сильнее Днепра-1 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Чернигове состоялся матч 4 тура чемпионата Украины. В зрелищном поединке Десна переиграла Днепр-1.

В первом тайме хозяева контролировали игру и вышли вперед. Безбородько удачно замкнул навес Калитвинцева с фланга. Однако основные события начались после перерыва.

Уже к середине второго тайма Днепр-1 остался в существенном меньшинстве. Сначала Ди Франко схлопотал вторую желтую карточку, а затем Пихаленок решил высказать много свои мысли Екатерине Монзуль. Арбитру это, судя по всему, не понравилось и Александр увидел перед собой прямую красную карточку.

Однако именно в такой ситуации гости и забили. После дальнего заброса из глубины Довбик убежал один на один с вратарем хозяев и перекинул его. Однако удержать ничью у днепрян не получилось во многом из-за своего кипера.

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За пять минут до конца встречи Паст не сумел зафиксировать в руках мяч после удара головой от Завийского и запустил его себе в ворота. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов поединка в Чернигове:

30 минута. Гол Дениса Безбородько

59 минута. Удаление Франциско Ди Франко

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75 минута. Удаление Александра Пихаленка

78 минута. Гол Артема Довбика

86 минута. Гол Тараса Завийского

ОБЗОР МАТЧА

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