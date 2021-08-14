Десна – Днепр-1: видео голов и обзор матча УПЛ

Десна оказалась сильнее Днепра-1 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня в Чернигове состоялся матч 4 тура чемпионата Украины. В зрелищном поединке Десна переиграла Днепр-1.
В первом тайме хозяева контролировали игру и вышли вперед. Безбородько удачно замкнул навес Калитвинцева с фланга. Однако основные события начались после перерыва.
Уже к середине второго тайма Днепр-1 остался в существенном меньшинстве. Сначала Ди Франко схлопотал вторую желтую карточку, а затем Пихаленок решил высказать много свои мысли Екатерине Монзуль. Арбитру это, судя по всему, не понравилось и Александр увидел перед собой прямую красную карточку.
Однако именно в такой ситуации гости и забили. После дальнего заброса из глубины Довбик убежал один на один с вратарем хозяев и перекинул его. Однако удержать ничью у днепрян не получилось во многом из-за своего кипера.
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За пять минут до конца встречи Паст не сумел зафиксировать в руках мяч после удара головой от Завийского и запустил его себе в ворота. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов поединка в Чернигове:
30 минута. Гол Дениса Безбородько
59 минута. Удаление Франциско Ди Франко
75 минута. Удаление Александра Пихаленка
78 минута. Гол Артема Довбика
86 минута. Гол Тараса Завийского
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