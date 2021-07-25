Десна – Чорноморець: відео голів та огляд розгромної перемоги чернігівців в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя тричі відзначилася в другому таймі і оформила першу перемогу в новому сезоні чемпіонату України

Десна сильніше за Чорноморець / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Сьогодні відбулися три поєдинки 1 туру чемпіонату України 2021/2022. В одному з вечірніх матчів Десна розгромила вдома Чорноморець.

Команда Олександра Рябоконя вирішила долю зустрічі після перерви. В кінці другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Білошевського. Це дозволило Десні вже на старті другого тайму відзначитися двома голами.

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Дубль на свій рахунок записав Владислав Калитвинцев. Під завісу зустрічі господарі довели рахунок до розгромного завдяки голу Завійського. До вашої уваги – ключові моменти поєдинку між Десною та Чорноморцем:

39 хвилина. Вилучення Богдана Білошевського.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

51 хвилина. Перший гол Владислава Калитвинцева.

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56 хвилина. Другий гол Владислава Калитвинцева.

80 хвилина. Гол Тараса Завійського.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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