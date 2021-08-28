Денис Дубров виводить Україну на п'яте місце в Токіо-2020

Денис Дубров додав золото Токіо-2020 в свою колекцію / Фото: Getty Images

Град золотих медалей сиплеться на українських плавців сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо. Уже четвертий наш спортсмен буде слухати гімн України на свою честь.

Денис Дубров став чемпіоном Паралімпійських ігор на дистанції 200 метрів комплексом.

Для Дениса це не перший успіх на Паралімпіадах. У Ріо 2016 він виграв три золоті медалі, три срібні і дві бронзові.

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У суботу наша команда вийшла на п'яте місце медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 32 медалі – 7 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка Ірина Гусєва виграла срібло. У фінальній сутичці наша спортсменка поступилася Ханім Гусейновій з Азербайджану.