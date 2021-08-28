28 серпня 8’
Манчестер Сіті 1
Арсенал 0
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Денис Дубров виводить Україну на п'яте місце в Токіо-2020

Любомир Луканюк
28 серпня, 13:00
Золото українського плавця стало сьомим для України на Паралімпіаді і дозволило нашій команді піднятися на п'яте місце в загальнокомандному заліку

Денис Дубров додав золото Токіо-2020 в свою колекцію / Фото: Getty Images

Град золотих медалей сиплеться на українських плавців сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо. Уже четвертий наш спортсмен буде слухати гімн України на свою честь.

Денис Дубров став чемпіоном Паралімпійських ігор на дистанції 200 метрів комплексом.

Для Дениса це не перший успіх на Паралімпіадах. У Ріо 2016 він виграв три золоті медалі, три срібні і дві бронзові.

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У суботу наша команда вийшла на п'яте місце медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 32 медалі – 7 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка Ірина Гусєва виграла срібло. У фінальній сутичці наша спортсменка поступилася Ханім Гусейновій з Азербайджану.

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