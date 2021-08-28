28 августа 14:30
Манчестер Сити --
Арсенал --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Денис Дубров выводит Украину на пятое место в Токио-2020

Любомир Луканюк
28 августа, 13:00
Золото украинского пловца стало седьмым для Украины на Паралимпиаде и позволило нашей команде подняться на пятое место в общекомандном зачете

Денис Дубров добавил золото Токио-2020 в свою коллекцию / Фото: Getty Images

Град золотых медалей сыпется на украинских пловцов сегодня на Паралимпийских играх в Токио. Уже четвертый наш спортсмен будет слушать гимн Украины в свою честь.

Денис Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр на дистанции 200 метров комплексом.

Для Дениса это не первый успех на Паралимпиадах. В Рио-2016 он выиграл три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

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В субботу наша команда вышла на пятое место медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 32 медали – 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка Ирина Гусева выиграла серебро. В финальной схватке наша спортсменка уступила Ханим Гусейновой из Азербайджана.

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