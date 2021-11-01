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Справа Кобі Брайанта живе: сім'я легендарного баскетболіста отримає 400 мільйонів доларів доходу

Павло Василенко
1 листопада, 21:57
Сім'я Кобі Брайанта отримає 400 мільйонів доларів після покупки концерном Coca-Cola виробника напоїв BodyArmor

Кобі Браянт і його дружина Ванесса / Фото: Getty Images

Про операцію з продажу контрольного пакета акцій розміром 8 мільярдів доларів було оголошено 1 листопада о 8:24 за американським часом – на честь номерів, під якими Брайант виступав за Лос-Анджелес Лейкерс у НБА, повідомляє Lakers Daily.

Раніше ми писали, що легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл продав свій особняк у Флориді, якого намагався позбутися три роки.

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Брайант був одним із перших інвесторів BodyArmor. У 2014 році Кобі придбав 10% акцій компанії за 6 мільйонів доларів. Нині вони коштують 800 мільйонів доларів. Брайант був четвертим за величиною акціонером у компанії після її засновника Майка Репола, Coca-Cola та Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболіста Ванесса Брайант та його діти після всіх фінансових операцій отримають дохід у розмірі 400 мільйонів доларів.

Кобі Брайант загинув 26 січня 2020 року в результаті краху вертольота в Калабасасі неподалік Лос-Анджелеса. В авіакатастрофі також загинули пілот, 13-річна дочка Кобі Джіанна Брайант та семеро пасажирів.