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Дело Коби Брайанта живет: семья легендарного баскетболиста получит 400 миллионов долларов дохода

Павел Василенко
1 ноября, 21:57
Семья Коби Брайанта получит 400 миллионов долларов после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor

Коби Брайант и его жена Ванесса / Фото: Getty Images

О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени – в честь номеров, под которыми Брайант выступал за Лос-Анджелес Лейкерс в НБА, сообщает Lakers Daily.

Ранее мы писали, что легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года.

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Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрел 10% акций компании за 6 миллионов долларов. Сейчас они стоят 800 миллионов долларов. Брайант был четвертым по величине акционером в компании после ее основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере 400 миллионов долларов.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.