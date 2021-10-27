Шакіл О’Ніл продав розкішний будинок у Флориді, знизивши ціну більш ніж на 10 мільйонів доларів

Легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл продав свій особняк у Флориді, якого намагався позбутися три роки

Шакіл О'Ніл / Фото: Getty Images

Раніше пара кросівок, яку носив суперзірка НБА Майкл Джордан на початку своєї кар'єри, була продана майже за 1,5 мільйона доларів.

О'Ніл продав свій особняк у Флориді за 16,5 мільйона доларів — і це на 12 мільйонів менше, ніж він просив. Особняк площею 2880 квадратних метрів стоїть на майже чотирьох акрах землі і включає 12 спалень, 11 ванних і, звичайно ж, критий баскетбольний майданчик площею близько 560 квадратних метрів.

Реклама

Баскетболіст придбав цей будинок за 3,95 мільйона доларів у 1993 році, через три роки після його будівництва.

Реклама

Новому власнику ексклюзивного особняка в Орландо також дістанеться виставковий автосалон на 17 машин, сигарний бар, хьюмідор-кімната та кінотеатр із звукоізоляцією. А ще винний льох, три каміни, кухня для справжнього шеф-кухаря та офіс на березі озера.

Реклама

New York Post повідомляє, що О'Ніл вперше виставив особняк на продаж за 28 мільйонів доларів у 2018 році і загалом намагався продати його чотири рази.

У грудні 2018 року він знизив ціну на 6 мільйонів, у 2019 — ще на 2,5 мільйона до 19,5 мільйона доларів.

Шак – член Залу слави НБА, чотириразовий чемпіон НБА, MVP ліги НБА 2000 року та триразовий MVP Матчу всіх зірок НБА. Він оголосив про завершення кар'єри 1 червня 2011 року.