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Дебютна медаль Бех-Романчук. Українка підкорює нову дисципліну

Сергій Шаховець
14 травня, 00:30
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вперше виступила на етапі Діамантової ліги у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку

Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

У столиці Катару, Досі, стартував новий сезон Діамантової ліги. Україну на цьому етапі представляла стрибунка Марина Бех-Романчук.

Свій виступ українка розпочала з нової дисципліни – потрійного стрибка. У березні спортсменка вже вигравала срібло у цьому виді змагань на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

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У Досі Бех-Романчук показала результат 14 метрів 73 сантиметри у п'ятій спробі. Це особистий рекорд українки на відкритому повітрі.

Золото завоювала представниця Ямайки Шаніка Рікеттс із найкращим результатом сезону у світі – 14:83. Бронза дісталася Теї Лафонду з Домініки (14.46)

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Діамантова ліга, Доха. Потрійний стрибок (жінки).

1. Шанейка Ріккетс (Ямайка) – 14.82 метри
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.73 метри
3. Теа Лафонд (Домініканська республіка) – 14.46 метра

Раніше ми розповідали, що Марина Бех-Романчук закликала ізолювати російських нелюдів від світу. Спортсменка була шокована наслідками бомбардувань Харкова.

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Марина Бех-Романчук