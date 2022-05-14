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Дебютная медаль Бех-Романчук. Украинка покоряет новую дисциплину

Сергей Шаховец
14 мая, 00:30
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые выступила на этапе Бриллиантовой лиги в новой для себя дисциплине – тройном прыжке

Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

В столице Катара, Дохе, стартовал новый сезон Бриллиантовой лиги. Украину на этом этапе представляла прыгунья Марина Бех-Романчук.

Свое выступление украинка начала с новой дисциплины – тройного прыжка. В марте спортсменка уже выигрывала серебро этом виде соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

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В Дохе Бех-Романчук показала результат 14 метров 73 сантиметра в пятой попытке. Это личный рекорд украинки на открытом воздухе.

Золото завоевала представительница Ямайки Шаника Рикеттс с лучшим результатом сезона в мире – 14:83. Бронза досталась Теи Лафонду из Доминики (14.46)

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Бриллиантовая лига, Доха. Тройной скачок (женщины).

1. Шанейка Риккетс (Ямайка) – 14.82 метра
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.73 метра
3. Теа Лафон (Доминиканская республика) – 14.46 метра

Ранее мы рассказывали, что Марина Бех-Романчук призвала изолировать российских извергов от мира. Спортсменка была шокирована последствиями бомбардировок Харькова.

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Марина Бех-Романчук