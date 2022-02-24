Навіть Ракицький не витримав: гравець Зеніта заговорив українською та просить миру

Ракицький не став мовчати після обстрілу України / Фото: Колаж: Сьогодні
Ракицький принципово відмовлявся співати національний гімн України, за що критикувався з боку вболівальників, а потім у розпал конфлікту на Донбасі перейшов до Зеніту. Але навіть він не зміг стояти осторонь після сьогоднішніх подій.
"Я – Українець! Україні – Мир! Стоп війні!", – написав українською футболіст.
Нагадаємо, що до Зеніту Ракицький виступав лише за донецький Шахтар, з яким 8 разів виграв чемпіонат країни. Провів за збірну України 54 матчі та забив чотири м'ячі. Разом із національною командою брав участь у фінальній частині Євро-2012 та Євро-2016.
Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images
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