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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Навіть Ракицький не витримав: гравець Зеніта заговорив українською та просить миру

Павло Василенко
24 лютого, 15:34
Український футболіст Ярослав Ракицький, який виступає за російський Зеніт, закликав до миру в Україні після сьогоднішнього обстрілу з боку Росії

Ракицький не став мовчати після обстрілу України / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракицький принципово відмовлявся співати національний гімн України, за що критикувався з боку вболівальників, а потім у розпал конфлікту на Донбасі перейшов до Зеніту. Але навіть він не зміг стояти осторонь після сьогоднішніх подій.

"Я – Українець! Україні – Мир! Стоп війні!", – написав українською футболіст.

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Нагадаємо, що до Зеніту Ракицький виступав лише за донецький Шахтар, з яким 8 разів виграв чемпіонат країни. Провів за збірну України 54 матчі та забив чотири м'ячі. Разом із національною командою брав участь у фінальній частині Євро-2012 та Євро-2016.

Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

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