Даже Ракицкий не выдержал: игрок Зенита заговорил на украинском и просит мира

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Ракицкий принципиально отказывался петь национальный гимн Украины, за что подвергался критике со стороны болельщиков, а затем в разгар конфликта на Донбассе перешел в Зенит. Но даже он не смог стоять в стороне после сегодняшних событий.
"Я – Украинец! Украине – Мир! Стоп войне!", – написал на украинском футболист.
Напомним, что до Зенита Ракицкий выступал только за донецкий Шахтер, с которым 8 раз выиграл чемпионат страны. Провел за сборную Украины 54 матча и забил четыре мяча. Вместе с национальной командой принимал участие в финальной части Евро-2012 и Евро-2016.
Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images
Последние новости о вторжении России в Украину:
- Матери будут плакать: звездный россиянин предупредил земляков
- Бои под городом и разбомбленные воинские части. Что происходит под Сумами
- Правительственный квартал готовится к возможной атаке, людей просят покинуть здания
- Столтенберг: Россия отказалась от политического решения
- Более 30 ударов авиации и крылатых ракет. В ВСУ рассказали, куда движутся войска РФ