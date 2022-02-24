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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Даже Ракицкий не выдержал: игрок Зенита заговорил на украинском и просит мира

Павел Василенко
24 февраля, 15:34
Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступающий за российский Зенит призвал к миру в Украине после сегодняшних обстрелов со стороны России

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракицкий принципиально отказывался петь национальный гимн Украины, за что подвергался критике со стороны болельщиков, а затем в разгар конфликта на Донбассе перешел в Зенит. Но даже он не смог стоять в стороне после сегодняшних событий.

"Я – Украинец! Украине – Мир! Стоп войне!", – написал на украинском футболист.

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Напомним, что до Зенита Ракицкий выступал только за донецкий Шахтер, с которым 8 раз выиграл чемпионат страны. Провел за сборную Украины 54 матча и забил четыре мяча. Вместе с национальной командой принимал участие в финальной части Евро-2012 и Евро-2016.

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

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