Даже Ракицкий не выдержал: игрок Зенита заговорил на украинском и просит мира

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракицкий принципиально отказывался петь национальный гимн Украины, за что подвергался критике со стороны болельщиков, а затем в разгар конфликта на Донбассе перешел в Зенит. Но даже он не смог стоять в стороне после сегодняшних событий.

"Я – Украинец! Украине – Мир! Стоп войне!", – написал на украинском футболист.

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Напомним, что до Зенита Ракицкий выступал только за донецкий Шахтер, с которым 8 раз выиграл чемпионат страны. Провел за сборную Украины 54 матча и забил четыре мяча. Вместе с национальной командой принимал участие в финальной части Евро-2012 и Евро-2016.

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

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