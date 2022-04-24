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Навіть дівчата взяли до рук зброю. Віталій Кличко розповів про героїв Києва

Сергій Шаховець
24 квітня, 19:30
Столиця змогла встояти перед російською ордою багато в чому завдяки патріотично настроєному населенню

Віталій Кличко вдячний жителям столиці за мужність / Фото: Getty Images

Легенда українського боксу та мер Києва Віталій Кличко відповів на запитання, що для жителів столиці було найважче за два місяці повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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"Багато було викликів. Кожен може розповісти зі свого боку, що найважче. Хтось проводив тижнями в бомбосховищі, під землею, хтось у цей момент був у таких умовах, коли треба було евакуювати свою сім'ю, дітей.

У Києві завжди була електрика, водогін, тепло. І в мене таке враження було в перші дні, що вдень та вночі йшов сніг, було холодно, але молоді люди, навіть дівчата, стояли годинами, днями, цілодобово для того, щоб отримати зброю.

Бажання захищати столицю та патріотизм у цей момент був. Я пишаюся ними, бо мали бажання не втекти кудись, а захищати місто", – сказав Віталій Кличко в ефірі каналу Україна 24.

Раніше ми розповідали, як відомий шведський суперважкоатлет Отто Валлін висловив захоплення мужністю українських боксерів, що стали на захист Батьківщини.

"Це було дуже сміливо з боку Усика, Ломаченка, братів Кличків та всіх інших українців, які протистоять вторгненню Росії. Вони роблять дуже відважну роботу, це просто чудово".

Олександр Усик vs Отто Валлін / Фото: Колаж: Сьогодні