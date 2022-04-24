Даже девушки взяли в руки оружие. Виталий Кличко рассказал о героях Киева

Виталий Кличко благодарен жителям столицы за мужество / Фото: Getty Images
Легенда украинского бокса и мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос, что для жителей столицы было тяжелее всего за два месяца полномасштабного вторжения российских оккупантов.
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"Много было вызовов. Каждый может рассказать со своей стороны, что тяжелее всего. Кто-то проводил недели в бомбоубежище, под землей, кто-то в этот момент был в таких условиях, когда нужно было эвакуировать свою семью, детей.
В Киеве всегда было электричество, водопровод, тепло. И у меня такое впечатление было в первые дни, что днем и ночью шел снег, было холодно, но молодые люди, даже девушки, стояли часами, днями, сутками для того, чтобы получить оружие.
Желание защищать столицу и патриотизм в этот момент был. Я горжусь ими, потому что у них было желание не убежать куда-то, а защищать город", – сказал Виталий Кличко в эфире канала Украина 24.
Ранее мы рассказывали, как известный шведский супертяжеловес Отто Валлин высказал восхищение мужеством украинских боксеров, ставших на защиту своей Родины.
"Это было очень смело со стороны Усика, Ломаченко, братьев Кличко и всех остальных украинцев, которые противостоят вторжению России. Они делают очень отважную работу, это просто потрясающе".