Давайте вже після війни. Чим далі займатиметься Андрій Шевченко?

Андрій Шевченко на мітингу у Лондоні / Фото: Instagram

Андрій Шевченко досить успішно працював із збірною України, а от клубна кар'єра українцю не вдалася. Його достатньо швидко звільнили з Дженоа. В Італії він попрацював лише кілька місяців.

Чи зможемо ми найближчим часом побачити Андрія Миколайовича на тренерській лаві клубу чи збірної? На це запитання відповів його пресаташе у національній команді Микола Васильков.

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"Я з ним розмовляв і наскільки зрозумів, поки йде війна, він взагалі не планує відновлювати кар'єру тренера. Принаймні поки йдуть активні бойові дії. Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів. Також Андрій запустив спільний проект "Спортивний фронт", головна мета якого – бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну чи не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту", – цитує Василькова FanDay.

Шевченко закликає зупинити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі на Олімпійському стадіоні у Лондоні. Перед матчем легендарний бігун Усейн Болт передав Шеві свою синьо-жовту капітанську пов'язку на знак солідарності з Україною.