Мовчання вбиває українців. Шевченко відкрив новий фронт проти Росії

Андрій Шевченко продовжує активно боротися із російським фашизмом у гуманітарній сфері. Власник Золотого м'яча-2004 запустив новий проект – "Спортивний фронт", який має на меті звернути увагу світу на війну в Україні.

З початку війни більшість російських спортсменів відмовчуються щодо варварської політики свого диктатора. Деякі з них відкрито підтримують агресію Росії проти України.

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко закликав бойкотувати російські збірні та команди, які висловилися "за війну" або промовчали. Відео із заявою Андрій Шевченко опублікував на своїй сторінці Facebook .

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі на Олімпійському стадіоні у Лондоні. Перед матчем легендарний бігун Усейн Болт передав Шеві свою синьо-жовту капітанську пов'язку на знак солідарності з Україною.

