Мовчання вбиває українців. Шевченко відкрив новий фронт проти Росії

Легенда світового футболу Андрій Шевченко різко засудив російських спортсменів, які відмовчуються щодо агресії їхньої держави щодо України

Легендарний футболіст Андрій Шевченко закликав до бойкоту російських команд та спортсменів / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко продовжує активно боротися із російським фашизмом у гуманітарній сфері. Власник Золотого м'яча-2004 запустив новий проект – "Спортивний фронт", який має на меті звернути увагу світу на війну в Україні.

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З початку війни більшість російських спортсменів відмовчуються щодо варварської політики свого диктатора. Деякі з них відкрито підтримують агресію Росії проти України.

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко закликав бойкотувати російські збірні та команди, які висловилися "за війну" або промовчали. Відео із заявою Андрій Шевченко опублікував на своїй сторінці Facebook .

"Через війну в Україні всі стадіони замовкли… Тишу розірвали російські обстріли, вибухи російських ракет і російських фосфорних бомб. Тишу розірвали крики українських жінок і сльози українських дітей. Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців.

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Українські стадіони замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Тому я закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд, поки триває війна в Україні. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", – сказав Шевченко у своєму зверненні.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі на Олімпійському стадіоні у Лондоні. Перед матчем легендарний бігун Усейн Болт передав Шеві свою синьо-жовту капітанську пов'язку на знак солідарності з Україною.

I love everything about this. Bolts beautiful gesture, Shevchenkos emotion, and an oblivious Cafu думати про cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX - Nooruddean (@BeardedGenius) June 12, 2022