Давайте футбол в Росії закриємо під три чорти! Комік почудив після Євро, порівнявши збірну і мавпу

Гарік Харламов пройшовся по збірній Росії / Фото: Reuters

Відомий російський комік і телеведучий Гарік Харламов після закінчення Євро-2020 виклав у своєму Instagram відео, на якому закликав "закрити футбол в Росії" у зв'язку з таким провалом збірної країни. У ролику, у якого вже мільйони переглядів, Харламов постав в образі колоритного персонажа Діда Макарова.

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"Думаю ось що: давайте закриємо до біса футбол взагалі. Просто візьмемо який-небудь величезний ключ і закриємо до біса цей спорт, просто викреслимо його з видів спорту, які є у нас в країні. Ну не вміємо ми в нього грати. Просто треба визнати, що не вміємо ми. Скільки разів потрібно обісратися, щоб це зрозуміти?" – каже Харламов на відео.

"Мавпу посади за кермо і скажи: "Їдь від Москви до Пітера". Вона вріжеться в перший же стовп. Ми ж мавпу не посилаємо на Формулу-1. А тут навіщо тоді? Бразильці не грають в хокей, вони визнають: "Ми не будемо, ми не можемо". А ми-то чого ліземо? Ми ж у всьому програємо: в швидкості програємо, в тактиці програємо, в майстерності... Навіть в силі волі".

Артем Дзюба після розгрому від Данії на Євро-2020 / Фото: Reuters

"Ось Євро. Приїхали, пафосу-то скільки: "Ми, ми, ми...". Рахунок 0:3 в першій же грі з Бельгією. Лукаку навіть не спітнів, він просто ходив по полю. Йому не вистачало кальяну і дівок якихось навколо, щоб йому масаж робили, щоб він взагалі розслаблений був. Все одно забив би нам. Черчесов виходить і каже: "Це тактика у нас така. Ми повинні були програти бельгійцям, зібрати всю свою міць і вдарити по фінам". Зібрали, 1:0 виграли. Ось це і вся міць. Скромна міць була, але була"

Нагадаємо, збірна Росії на чемпіонаті Європи-2020 зайняла останнє місце в групі з Бельгією, Данією і Фінляндією. А перемогла на Євро Італія,яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію.