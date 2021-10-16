Дашо, це ти Міс Україна Всесвіт! Білодід затьмарила переможницю

Дар'я Білодід і Анна Неплях / Фото: Instagram
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід дебютувала в журі конкурсу Міс Україна Всесвіт-2021, виграного Анною Неплях.
Однак, на думку шанувальників спортсменки, вона б сама стала переможницею конкурсу краси, якби брала в ньому участь.
Такими коментарями фоловери засипали 21-річну Дар'ю Білодід після того, як вона опублікувала в Instagram свої фото з події в шикарній білій сукні.
Ось що пишуть шанувальники Білодід
- Сама, в принципі, могла б виграти, якби брала участь
- Дашо, це ти – Міс Україна Всесвіт
- Крихітка на мільярд
- Так потрібно було не в журі йти, а на конкурс)
Відзначимо, що разом з Дар'єю Білодід конкурс краси судив олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк, якого підозрюють в романтичних стосунках із дзюдоїсткою. Після такого відео – це не дивно!