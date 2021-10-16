16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Дашо, це ти Міс Україна Всесвіт! Білодід затьмарила переможницю

Андрій Трофімов
16 жовтня, 17:36
Від бронзової призерки Олімпійських ігор з дзюдо очей не відірвати – фоловери переконані, що їй потрібно було не судити конкурс краси, а самій брати в ньому участь

Дар'я Білодід і Анна Неплях / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід дебютувала в журі конкурсу Міс Україна Всесвіт-2021, виграного Анною Неплях.

Однак, на думку шанувальників спортсменки, вона б сама стала переможницею конкурсу краси, якби брала в ньому участь.

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Такими коментарями фоловери засипали 21-річну Дар'ю Білодід після того, як вона опублікувала в Instagram свої фото з події в шикарній білій сукні.

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Ось що пишуть шанувальники Білодід

  • Сама, в принципі, могла б виграти, якби брала участь
  • Дашо, це ти – Міс Україна Всесвіт
  • Крихітка на мільярд
  • Так потрібно було не в журі йти, а на конкурс)

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Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях / Фото: Instagram

Відзначимо, що разом з Дар'єю Білодід конкурс краси судив олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк, якого підозрюють в романтичних стосунках із дзюдоїсткою. Після такого відео – це не дивно!

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