Даша, это ты Мисс Украина Вселенная! Белодед затмила победительницу

Дарья Белодед и Анна Неплях / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед дебютировала в жюри конкурса Мисс Украина Вселенная-2021, выигранного Анной Неплях.

Однако, по мнению поклонников спортсменки, она бы сама стала победительницей конкурса красоты, участвуй она в нем.

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Такими комментариями фолловеры засыпали 21-летнюю Дарью Белодед после того, как она опубликовала в Instagram свои фото с события в шикарном белом платье.

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Вот что пишут поклонники Белодед

Сама, в принципе, могла бы выиграть, если бы принимала участие

Даша, это ты – Мисс Украина Вселенная

Малышка на миллиард

Так нужно было не в жюри идти, а на конкурс)

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Анна Неплях стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях / Фото: Instagram

Отметим, что вместе с Дарьей Белодед конкурс красоты судил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, которого подозревают в романтических отношениях с дзюдоисткой. После такого видео – это не удивительно!