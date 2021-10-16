16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 38’
Львов 1
Динамо 1
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
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Даша, это ты Мисс Украина Вселенная! Белодед затмила победительницу

Андрей Трофимов
16 октября, 17:36
От бронзовой призерши Олимпийских игр по дзюдо глаз не оторвать – фолловеры уверены, что ей нужно было не судить конкурс красоты, а самой принимать в нем участие

Дарья Белодед и Анна Неплях / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед дебютировала в жюри конкурса Мисс Украина Вселенная-2021, выигранного Анной Неплях.

Однако, по мнению поклонников спортсменки, она бы сама стала победительницей конкурса красоты, участвуй она в нем.

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Такими комментариями фолловеры засыпали 21-летнюю Дарью Белодед после того, как она опубликовала в Instagram свои фото с события в шикарном белом платье.

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Вот что пишут поклонники Белодед

  • Сама, в принципе, могла бы выиграть, если бы принимала участие
  • Даша, это ты – Мисс Украина Вселенная
  • Малышка на миллиард
  • Так нужно было не в жюри идти, а на конкурс)

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Анна Неплях стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях / Фото: Instagram

Отметим, что вместе с Дарьей Белодед конкурс красоты судил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, которого подозревают в романтических отношениях с дзюдоисткой. После такого видео – это не удивительно!

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