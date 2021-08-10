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Далі останній шанс! Перед сестрами Семеренко поставили ультиматум за півроку до Олімпіади

Олександр Трикіша
10 серпня, 23:09
Знамениті українські сестри-біатлоністки Віта і Валя Семеренко готуватимуться до нового сезону за індивідуальною програмою. Це їхній останній шанс пробитися на Олімпіаду в Пекіні

Сестрам Семеренко дали останній шанс / Фото: AFP, Instagram

Ігри в Пекіні стартують вже через півроку! Вже зараз наша збірна з біатлону починає підготовку до Олімпіади.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що сестри Семеренко готуватимуться до олімпійського сезону під керівництвом особистого тренера.

"Ми зрозуміли, що Валі і Віті потрібно робити індивідуальну підготовку. По-перше, вік. По-друге, новий-старий тренерський штаб на чолі з Урошем Велепцом дає навантаження, розраховане на біатлоністок, які починають або знаходяться в розквіті кар'єри.

Сестрам ми дозволили потренуватися під керівництвом особистого тренера Григорія Шамрая, щоб вони відчули свої сили.

Через виступ на літньому чемпіонаті України в вересні вони зрозуміють, чи зможуть потрапити на Олімпіаду в Пекін.

Ми повинні були це зробити з поваги до їх кар'єрів. Дали дівчатам останній шанс, щоб вони спробували. Вийде – чудово", – цитує Бринзака sport.ua.

Сестри Семеренко є Олімпійськими чемпіонками Сочі-2014, а Віта ще й бронзову нагороду в спринтерській гонці завоювала. Але в останні роки результати українок сильно впали.

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