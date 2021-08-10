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Дали последний шанс! Перед сестрами Семеренко поставили ультиматум за полгода до Олимпиады

Александр Трикиша
10 августа, 23:09
Знаменитый украинские сестры-биатлонистки Вита и Валя Семеренко будут готовиться к новому сезона по индивидуальной программе. Это их последний шанс пробиться на Олимпиаду в Пекине

Сестрам Семеренко дали последний шанс / Фото: AFP, Instagram

Игры в Пекине стартуют уже через полгода! Уже сейчас наша биатлонная сборная начинает подготовку к Олимпиаде.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что сестры Семеренко будут готовиться к олимпийскому сезону под руководством личного тренера.

"Мы поняли, что Вале и Вите нужно делать индивидуальную подготовку. Во-первых, возраст. Во-вторых, новый-старый тренерский штаб во главе с Урошем Велепцом дает нагрузку, рассчитанную на биатлонисток, которые начинают или находятся в расцвете карьеры.

Сестрам мы позволили потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы.

Через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре они поймут, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин.

Мы должны были это сделать из уважения к их карьерам. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно", – цитирует Брынзака sport.ua.

Сестры Семеренко являются Олимпийскими чемпионками Сочи-2014, а Вита еще и бронзовую награду в спринтерской гонке завоевала. Но в последние годы результаты украинок сильно упали.

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