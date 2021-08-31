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Цвєтов дотримувався карантину: відмову українця брататися з росіянами виправдали на найвищому рівні

Олександр Трикіша
31 серпня, 10:58
Міжнародний паралімпійський комітет не побачив ніяких порушень в діях українця Ігоря Цветова, який відмовився обніматися з росіянами на п'єдесталі Паралімпіади-2020

Ігор Цвєтов / Фото: Getty Images

Цвєтов не став повторювати помилку Ярослави Магучіх на Олімпіаді-2020 року, де вона обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

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Тоді поведінку українки виправдовували повагою до суперників, різними протоколами поведінки на нагородженні і т. і.

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Втім, в МПК не мають претензій до поведінки Цвєтова. Українець не порушив жодних правил, більш того, краще за всіх дотримувався карантинних обмеженнь.

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження тільки, якщо вони носять маски для обличчя.

З відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмена без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", – відповіли в МПК на запит російського видання Спорт-Експрес.

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми писали, що український журналіст заспівав під дудку Росії після вчинку Цвєтова. Артем Франков висловився в стилі пропаганди російських ЗМІ.

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