Цветов соблюдал карантин: отказ украинца брататься с россиянами оправдали на наивысшем уровне

Игорь Цветов / Фото: Getty Images

Цветов не стал повторять ошибку Ярославы Магучих на Олимпиаде-2020, где она обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

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Тогда поведение украинки оправдывали уважением к соперникам, различными протоколами поведения на награждении и т. д.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Впрочем, в МПК не имеют претензий к поведению Цветова. Украинец не нарушил никаких правил, более того, лучше всех соблюдал карантинные ограничения.

"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения только, если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", – ответили в МПК на запрос российского издания Спорт-Экспресс.

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы писали, что украинский журналист запел под дудку России после поступка Цветова. Артем Франков высказался в стиле пропаганды российских СМИ.