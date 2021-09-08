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Цвєтов – приклад, як ставитися до спортсменів з Росії. Гучна заява міністра

Андрій Трофімов
8 вересня, 19:13
Вадим Гутцайт прокоментував події на Іграх у Токіо, коли Магучіх обіймалася з Ласіцкене, а Цвєтов цурався російських суперників

Така різна поведінка Магучіх і Цвєтова

Міністр спорту України Вадим Гутцайт висловив свою думку стосовно обіймів українських спортсменів з росіянами.

"Магучіх – бронзова призерка Олімпіади і ми її поважаємо за це. Напевно, вона так раділа. Це був досвід. Вона дуже вихована, все розуміє. Так сталося, у неї були такі емоції.

Наші паралімпійці їхали вже після Олімпіади. І це стало прикладом, як ставитися до спортсменів з Росії.

Ми працюємо над цим питанням. Після Олімпіади ми спілкувалися з іншими спортсменами, з главами федерацій. Це просто приклад того, що потрібно контролювати емоції на змаганнях", – сказав Гутцайт в інтерв'ю Громадському.

Показовими були два випадки в Токіо-2020.

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Наша Ярослава Магучіх із прапором бігла обніматися з росіянкою Марією Ласіцкене.

А от Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися на п'єдесталі зі спортсменами Росії.

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