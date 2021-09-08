Цветов – пример, как относиться к спортсменам из России. Громкое заявление министра

Такое разное поведение Магучих и Цветова

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт высказал свое мнение по поводу объятий украинских спортсменов с россиянами.

"Магучих – бронзовая призерка Олимпиады, и мы ее уважаем за это. Наверное, она так радовалась. Это был опыт. Она очень воспитанная, все понимает. Так случилось, у нее были такие эмоции.

Наши паралимпийцы ехали уже после Олимпиады. И это стало примером, как относиться к спортсменам из России.

Мы работаем над этим вопросом. После Олимпиады мы общались с другими спортсменами, с главами федераций. Это просто пример того, что нужно контролировать эмоции на соревнованиях", – сказал Гутцайт в интервью Громадському.

Показательными были два случая в Токио-2020.

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Наша Ярослава Магучих с флагом бежала обниматься с россиянкой Марией Ласицкене.

А вот Игорь Цветов отказался фотографироваться на пьедестале со спортсменами России.