Цінічно? За кого насправді вболівав Усик у лігві російського олігарха (відео)

Усик на стадіоні Абрамовича, поки російські танки їдуть в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступного дня після визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкритого вторгнення військ РФ на Донбас Олександр Усик залишив Україну.

Як виявилося, Усик полетів до Лондона. Ймовірно, розкручувати там майбутній реванш із Ентоні Джошуа. Тільки ось...

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Місце появи Усика в Лондоні, враховуючи новий витое агресії Росії стосовно України, видавалося цинічним: український боксер прийшов на матч клубу, яким володіє російський олігарх Роман Абрамович, – Челсі проти Лілля 2:0.

Усик відвідав матч команди Абрамовича / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Утім, на лондонському відео, що з'явилося в сториз usyk17.promotions, Усик скандує назву не клубу Абрамовича.

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"По-ліс ся!" – проскандував біля стадіону "Стемфорд Бридж" боксер назву українського клубу Першої ліги, за який Усик дебютував 4 лютого в Туреччині.

Усик у футболці Полісся / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше стала відома реакція Усика на нову агресію Росії стосовно України.

"Ніщо не в змозі відвернути Усика, оскільки в якій би ситуації він не опинився, він завжди намагається знайти позитив. Не думаю, що він навіть стурбований цим. Він сфокусований на справі", – заявив менеджер Усика Егіс Клімас, який разом з ним перебуває нині в Лондоні.